У 2 квартирах житлового багатоповерхового будинку в центрі Кропивницького сталась пожежа. Мешканців встигли евакуювати, однак постраждалих уникнути не вдалося.

Пожежа у багатоповерхівці Кропивницького: деталі

Займання виникло 29 грудня, о 20:08 у Кропивницькому, на проспекті Університетському, 21. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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Пожежа сталася на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку – загорілися 2 квартири малосімейного типу.

На місце інциденту вирушили рятувальники. О 21:32 їм вдалося ліквідувати пожежу.

Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 квадратних метрів.

Через займання постраждали люди

Співробітники ДСНС врятували 10 людей, зокрема й дитину, а також евакуювали 18 мешканців, серед яких 6 дітей.

Однак постраждалих уникнути все ж не вдалося – за медичною допомогою з ознаками отруєння звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Усіх потерпілих госпіталізували.

Зверніть увагу! В одному з сіл Сколівського району, що на Львівщині, 28 грудня трапилась нищівна пожежа у житловому будинку. Вогонь забрав життя 80-річної жінки. За попередньою інформацією, займання трапилося внаслідок короткого замикання електромережі.

У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: дивіться карту