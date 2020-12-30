У центрі Кропивницького загорілися квартири в багатоповерхівці: постраждали люди
У 2 квартирах житлового багатоповерхового будинку в центрі Кропивницького сталась пожежа. Мешканців встигли евакуювати, однак постраждалих уникнути не вдалося.
Пожежа у багатоповерхівці Кропивницького: деталі
Займання виникло 29 грудня, о 20:08 у Кропивницькому, на проспекті Університетському, 21. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
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Пожежа сталася на 8 поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку – загорілися 2 квартири малосімейного типу.
На місце інциденту вирушили рятувальники. О 21:32 їм вдалося ліквідувати пожежу.
Вогонь пошкодив меблі та речі домашнього вжитку на загальній площі 27 квадратних метрів.
Через займання постраждали люди
Співробітники ДСНС врятували 10 людей, зокрема й дитину, а також евакуювали 18 мешканців, серед яких 6 дітей.
Однак постраждалих уникнути все ж не вдалося – за медичною допомогою з ознаками отруєння звернулися 2 дорослих та 1 дитина. Усіх потерпілих госпіталізували.
У Кропивницькому горіла багатоповерхівка: дивіться карту
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