У Харкові ввечері 25 березня загорілась одна з квартир 5-поверхівки на вулиці Чайковського. Там горіли речі та дерев’яне перекриття. Серед врятованих були літні чоловік із жінкою. Їх знімали з останнього поверху з допомогою драбини.

Повідомлення про пожежу надійшло о 23:38. Вона трапилась за адресою Чайковського, 12.

До теми У Львові трапилась нищівна пожежа: евакуювали 15 людей – фото

Детальніше про евакуацію людей

Через швидке поширення диму, надзвичайники рятували 4 людей на задимлених сходах. А літні чоловік та жінка опинилися у вогняній пастці. Тому їх спускали автодрабиною, яку підставили під балкон.



Жінка врятована з пожежі в Харкові / Фото ДСНС Харківщини

Ще 8 людей просто евакуювали з будівлі. Про жертв і потерпілих не повідомляли.



Надзвичайники готуються гасити вогонь / Фото ДСНС Харківщини

Більше інформації про пожежу

Загоряння відбулось у квартирі на 4 поверсі. Згодом вогонь через пустоти в перекритті поширився на 5 поверх. Загальна площа горіння – 40 квадратних метрів.



Рятувальники гасять пожежу в Харкові / Фото ДСНС Харківщини

Пожежа у квартирі Харкова: відео телеграм-канал "Труха"

На місце події приїхали 6 відділень Служби порятунку: 4 на автоцистернах та 2 на автодрабинах. О 00:57 годині вогонь локалізували, а о 02:37 – повністю погасили. Причини пожежі поки встановлюють.

Інший випадок Пожежа на Харківщині у багатоповерхівці: 2-річний хлопчик загинув, його маму і бабцю врятували

Рятувальники ліквідовують наслідки загоряння квартири в Харкові: відео телеграм-канал "ХС | Харьков"