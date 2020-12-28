Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський готується подати законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. Згідно з ним, корупціонерам загрожує не обмеження волі, а позбавлення її.

За словами очільника Офісу Президента, це може статися незабаром. Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Андрій Єрмак пояснив, що Зеленський подасть відповідний законопроєкт до Верховної Ради вже у січні 2021 року.

Новий законопроєкт про відповідальність за порушення антикорупційного законодавства президент подасть у січні 2021 року. Він передбачатиме не обмеження волі, а позбавлення її,

– сказав Єрмак.

Зверніть увагу! Є велика різниця між обмеженням і позбавленням волі. Позбавлення волі – це в'язниця. Тоді як обмеження волі – це життя в гуртожитку з правом відлучатися за дозволом керівництва та користуватися гаджетами.

Нещодавно Верховна Рада відновила відповідальність за брехню у деклараціях. Нардепи проголосували за відповідний законопроєкт. Його називають компромісним, адже об'єднав 2 документи – поданий робочою групою депутатів та президентом Зеленським.

Що передбачає чинний закон

Внесення чиновником неправдивих відомостей на суму від 1 до 8,5 мільйонів гривень каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або громадськими роботами з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років.

каратиметься штрафом від 42 тисяч до 51 тисячі гривень або з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років. Якщо ж чиновник не вказує статки на понад 8,5 мільйонів, сума штрафу збільшується до 85 тисяч гривень. Також можливе обмеження волі до 3 років з позбавленням права обіймати певні посади.

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