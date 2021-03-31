Позаштатна ситуація на борту російського бомбардувальника: загинуло 3 офіцери ПКС

Джерело:InformNapalm на 24 каналі
На військовому аеродромі "Шайковка" в Калузькій області Росії 23 березня 2021 року загинули 3 офіцери повітряно-космічних сил Росії, а ще один – отримав важкі травми. Це сталось через нештатне спрацьовування системи катапультування під час підготовки до зльоту далекого бомбардувальника Ту-22М3 .
Відомо, що на аеродромі Шайковка розташований 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаполк. Він озброєний бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-22М3.
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На борту бомбардувальника 23 березня перебували:
Хто саме з 4 офіцерів вижив – не повідомляється, але за даними телеканалу "НТВ" зазначено, що в результаті інциденту загинув командир полку полковник Вадим Белослюдцев.
Волонтери InformNapalm знайшли також архівне інтерв'ю, яке давав цьому телеканалу полковник Вадим Белослюдцев восени 2020 року.
Вадим Белослюдцев / Фото InformNapalm
Ось його цитата: "Ту-22М3 – це літак-солдат, який практично у всіх конфліктах останніх десятиліть брав активну участь".
У сюжеті "НТВ" також розповідалося, що цей авіаційний полк в 90-і роки брав участь у війні в Чечні, потім в серпні 2008 року його залучили у війні проти Грузії.
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За даними OSINT-розслідувань InformNapalm, льотчики 52-го бомбардувального авіаполку також брали участь в нанесенні авіаударів по Сирії.Нагадаємо! У 2015 році волонтери InformNapalm також провели OSINT-аналіз відеосюжетів російської пропаганди та опублікували дані командирів екіпажів Ту-22М3, які бомбили мирних жителів Сирії.
У 2016 році волонтери InformNapalm зібрали та опублікували дані 116 офіцерів ПКС Росії – пілотів та штурманів російської авіагрупи в Сирії, яка неодноразово наносила ракетні та бомбові удари, за результатами яких загинули тисячі мирних мешканців.
Екіпажі літаків авіагрупи Росії у Сирії / Інфографіка InformNapalm
Публікація даних членів екіпажів ПКС Росії у 2016 році викликала істерику в російських ЗМІ, вони називали її "витоком секретної інформації".
Росія повідомила про "витік секретної інформації": дивіться відео
Разом з цим російське міністерство закордонних справ своїми дипломатичними каналами також намагалось шантажувати країни, в яких були розміщенні сервери з хостингом дзеркал сайту InformNapalm.org, вимагаючи закрити сайт. Проте ці спроби зазнали невдачі.
На той момент командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко 14 листопада 2019 року під час третьої міжнародної конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону заявив, що 10 липня 2019 року стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії відпрацювали навчальне завдавання ракетного удару в 60 кілометрів від Одеси, після чого полетіли в бік Босфору.
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Тож ймовірно, що у разі початку повномасштабної війни Росії проти України саме цих російських офіцерів можуть залучити для завдавання авіаударів вже по мирному населенню та захисниках України.