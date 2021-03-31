Позаштатна ситуація на борту російського бомбардувальника: загинуло 3 офіцери ПКС

На військовому аеродромі "Шайковка" в Калузькій області Росії 23 березня 2021 року загинули 3 офіцери повітряно-космічних сил Росії, а ще один – отримав важкі травми. Це сталось через нештатне спрацьовування системи катапультування під час підготовки до зльоту далекого бомбардувальника Ту-22М3 .

Відомо, що на аеродромі Шайковка розташований 52-й гвардійський важкий бомбардувальний авіаполк. Він озброєний бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-22М3.

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Хто перебував на борту

На борту бомбардувальника 23 березня перебували:

заступник командира авіаційної ескадрильї, майор Олександр Скворцов;

командир авіаційного полку Вадим Белослюдцев;

штурман Денис Султанов;

штурман-інструктор зі складу 43-го Центру бойового застосування і підготовки льотного складу полковник Олександр Подсобляєв.

Хто саме з 4 офіцерів вижив – не повідомляється, але за даними телеканалу "НТВ" зазначено, що в результаті інциденту загинув командир полку полковник Вадим Белослюдцев.

Волонтери InformNapalm знайшли також архівне інтерв'ю, яке давав цьому телеканалу полковник Вадим Белослюдцев восени 2020 року.



Вадим Белослюдцев / Фото InformNapalm

Ось його цитата: "Ту-22М3 – це літак-солдат, який практично у всіх конфліктах останніх десятиліть брав активну участь".

Літака-солдата залучали у низку конфліктів

У сюжеті "НТВ" також розповідалося, що цей авіаційний полк в 90-і роки брав участь у війні в Чечні, потім в серпні 2008 року його залучили у війні проти Грузії.

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За даними OSINT-розслідувань InformNapalm, льотчики 52-го бомбардувального авіаполку також брали участь в нанесенні авіаударів по Сирії.

У 2015 році волонтери InformNapalm також провели OSINT-аналіз відеосюжетів російської пропаганди та опублікували дані командирів екіпажів Ту-22М3, які бомбили мирних жителів Сирії.

У 2016 році волонтери InformNapalm зібрали та опублікували дані 116 офіцерів ПКС Росії – пілотів та штурманів російської авіагрупи в Сирії, яка неодноразово наносила ракетні та бомбові удари, за результатами яких загинули тисячі мирних мешканців.



Екіпажі літаків авіагрупи Росії у Сирії / Інфографіка InformNapalm

Публікація даних членів екіпажів ПКС Росії у 2016 році викликала істерику в російських ЗМІ, вони називали її "витоком секретної інформації".

Росія повідомила про "витік секретної інформації": дивіться відео

Разом з цим російське міністерство закордонних справ своїми дипломатичними каналами також намагалось шантажувати країни, в яких були розміщенні сервери з хостингом дзеркал сайту InformNapalm.org, вимагаючи закрити сайт. Проте ці спроби зазнали невдачі.

Бомбардувальники Росії біля Одеси

На той момент командувач ВМС України адмірал Ігор Воронченко 14 листопада 2019 року під час третьої міжнародної конференції з морської безпеки країн Причорноморського регіону заявив, що 10 липня 2019 року стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 Росії відпрацювали навчальне завдавання ракетного удару в 60 кілометрів від Одеси, після чого полетіли в бік Босфору.

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Тож ймовірно, що у разі початку повномасштабної війни Росії проти України саме цих російських офіцерів можуть залучити для завдавання авіаударів вже по мирному населенню та захисниках України.