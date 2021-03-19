Верховна Рада 19 березня проведе 2 позачергових засідання. Розглядатимуть законопроєкти про вакцину, скасування переходу на літній час та інші.

Так, 2 засідання анонсував перший заступник спікера Верховної Ради Руслан Стефанчук. До теми Рада планує 19 березня провести позачергове засідання, – Разумков Що розглядатимуть на засіданнях Зміну графіку роботи Ради через коронавірус – законопроєкт № 5272. Ймовірно, парламент розгляне питання, аби піти на двотижневий карантин.

законопроєкт про вакцину – № 5247. Він пропонує звільнити виробників вакцин чи власників реєстраційних посвідчень від відповідальності за ризики, які можуть виникнути після застосування препаратів.

антиколекторський законопроєкт – № 4241, друге читання;

законопроєкти про реструктуризацію валютних кредитів – № 4475, 4398, 4399, перше читання;

скасування переходу на літній час – №4201, друге читання. Якщо ініціативу підтримають, українці більше не переводитимуть годинники. Стефанчук зауважив, що для 3 законопроєктів голоси вже зібрані. Зверніть увагу! Наразі Рада працює дуже повільно. Робота, фактично, заблокована, адже розглядають законопроєкт №2149 про передачу земель громадам. До другого читання ініціативи народні депутати внесли понад 3 тисячі правок.