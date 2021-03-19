Позачергові засідання завершились: які питання розглянули у Верховній Раді

Позачергові засідання у Верховній Раді 19 березня завершилися. Розпочиналося все з години запитань до уряду.

Максим Степанов заявив, що з наступного тижня розпочнеться другий етап вакцинації громадян проти коронавірусу. Окрім мобільних бригад працюватимуть стаціонарні пункти, у яких людей зможуть провакцинувати. Про це з кулуарів парламенту розповіла кореспондентка Альона Чернецька.

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Які питання розглядали на позачергових засіданнях

Зокрема, 19 березня нардепи врегульовували роботу Верховної Ради – адже через локдаун та збільшення кількості хворих вирішили, що депутати 3 тижні працюватимуть на місцях, але в залі парламенту робота розпочнеться лише 13 квітня.

Також розглядали питання про скасування відповідальності щодо вакцин.

Один із виробників вакцин, Pfizer, висуває такі вимоги до всіх країн, які користуються їхньою вакциною. Ми не є виключення. Вони полягають у тому, що держава знімає відповідальність з виробника за негативні речі, пов'язані з вакцинуванням,

– заявив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Водночас депутатам не вдалося скасувати перехід на літній час, вони відправили документ на доопрацювання. Проте вистачило голосів на законопроєкт, який регулюватиме діяльність колекторів.

Також депутати проголосували за такий законопроєкт, як реструктуризація валютних кредитів під заставу житла.

"Якщо немає судового розгляду процедури банкрутства, то фактично банки будуть зобов'язані перерахувати все за середньою ставкою. Якщо, наприклад, людина брала по 5 – 8 (доларів – 24 канал), а зараз курс – 26, то це буде середній курс між двома відповідними цифрами", – пояснила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

Як завершились позачергові засідання у Верховній Раді: дивіться відео 24 каналу