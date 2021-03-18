Позачергові засідання та ймовірність локдауну: Верховна Рада "заблокована" через правки

Наразі Верховна Рада заблокована – 18 березня депутати займаються правками до земельних законопроєктів, тож розглядати інші запитання – не можуть. Водночас у парламенті заговорили про можливість скликання позачергової сесії.

Щодо проведення позачергового засідання, то їх навіть може бути декілька – збирають підписи. Про це розповіла кореспондентка Альона Чернецька.

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Що можуть винести на позачергові засідання

На позачергові засідання можуть винести питання, зокрема, які стосуються посилення кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях та низку економічних законопроєктів.

Також можуть розглянути законопроєкт щодо того, аби не переходити на літній час. Наразі залишилось замало часу, щоб розглянути його у другому читанні, його підписав президент і він набрав чинності вже до 28 березня.

Як депутати налаштовані щодо локдауну

16 березня Верховна Рада розглядала законопроєкти про дерегуляцію землі та земельні аукціони. Однак їхнє схвалення заблокували 3 128 правками.

Водночас 18 березня в кулуарах Верховної Ради мовилося й про можливий загальнодержавний локдаун.

Ми будемо уникати якомога довше введення локдауну. Але якщо понад дві третини областей будуть в червоній зоні – будемо вимушенні ввести локдаун,

– сказав нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев.

Водночас народна депутатка від партії "Голос" Інна Совсун зазначила, що у випадку, якщо країна заходитиме в карантин просто для того, аби обмежити контакти людей між собою, але нічого не робитиме щодо підготовки системи охорони здоров'я до цього – то це буде дуже тимчасовий захід.

"Він (локдаун – 24 канал) може дати короткотривалий ефект з погляду поширення епідемії, але достеменно дасть негативний ефект на економіку", – сказала Інна Совсун.

Яка ситуація в кулуарах Верховної Ради: дивіться відео 24 каналу

У "Слузі народу" погодилися, що вакцинація в Україні дуже повільно просувається, проте сенсу змінювати очільника МОЗ – немає.

"Я не вважаю що якимось магічним чином, якщо змінюється прізвище міністра, вакцинація зросте. Треба дивитись за результатами довшого періоду", – сказала заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.