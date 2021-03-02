Чекають "зеленого світла" з Банкової, – Совсун про позачергове засідання Ради щодо Ситника

У Києві знову намагаються звільнити Артема Ситника з посади очільника Національного антикорупційного бюро розслідувань. Але за законом голова НАБУ може піти з посади тільки тоді, коли закінчиться термін його повноважень.

Відповідальність за те, чи буде достатньо підписів і чи буде скликана Рада, лежить на одній людині в країні – Володимиру Зеленському. Таку думку в ефірі висловила нардепка з "Голосу" Олександра Устінова.

До теми Спроби депутатів зібрати підписи є незаконним зміщенням Ситника, – юрист

Якщо буде "зелене світло" з Банкової про те, що потрібно зібрати підписи й провести позачергове засідання, то їх зберуть і його проведуть,

– зазначила Устінова.

За її словами, інформація про звільнення Ситника – це спроба розхитати ситуацію (з одного боку – Конституційним Судом України, з іншого – законопроєктом, який зареєстрував уряд).

Устінова: Ситника хоче звільнити кожен президент

Ситника, як зауважила нардепка, хоче звільнити кожен президент та кожна Верховна Рада.

Це показує, що ця людина насправді є незалежною від політичної еліти,

– відзначила Устінова.

Хто підписався під постановою про звільнення

"Перші 3 людини, які підписалися під постановою (про звільнення Ситника – 24 канал) – це люди, які приходили брати на поруки Олега Татарова і погрожували, що вони звільнять Артема Ситника, якщо він чіплятиметься до Татарова. Це виглядає політичною "заказухою", – наголосила депутатка.

Про позачергове засідання Ради щодо звільнення Ситника: дивіться відео

Вона додала, що під час балотування Зеленського, він обіцяв: "Прийде весна – будемо саджати". "В нас посадили, але не тих. У нас сидять волонтери та активісти з проукраїнською позицією", – також заявила Устінова.

Коротко про звільнення Артема Ситника