Чекають "зеленого світла" з Банкової, – Совсун про позачергове засідання Ради щодо Ситника
У Києві знову намагаються звільнити Артема Ситника з посади очільника Національного антикорупційного бюро розслідувань. Але за законом голова НАБУ може піти з посади тільки тоді, коли закінчиться термін його повноважень.
Джерело:24 канал
Відповідальність за те, чи буде достатньо підписів і чи буде скликана Рада, лежить на одній людині в країні – Володимиру Зеленському. Таку думку в ефірі висловила нардепка з "Голосу" Олександра Устінова.
До теми Спроби депутатів зібрати підписи є незаконним зміщенням Ситника, – юрист
Якщо буде "зелене світло" з Банкової про те, що потрібно зібрати підписи й провести позачергове засідання, то їх зберуть і його проведуть,
– зазначила Устінова.
За її словами, інформація про звільнення Ситника – це спроба розхитати ситуацію (з одного боку – Конституційним Судом України, з іншого – законопроєктом, який зареєстрував уряд).
Устінова: Ситника хоче звільнити кожен президент
Ситника, як зауважила нардепка, хоче звільнити кожен президент та кожна Верховна Рада.
Це показує, що ця людина насправді є незалежною від політичної еліти,
– відзначила Устінова.
Хто підписався під постановою про звільнення
"Перші 3 людини, які підписалися під постановою (про звільнення Ситника – 24 канал) – це люди, які приходили брати на поруки Олега Татарова і погрожували, що вони звільнять Артема Ситника, якщо він чіплятиметься до Татарова. Це виглядає політичною "заказухою", – наголосила депутатка.
Про позачергове засідання Ради щодо звільнення Ситника: дивіться відео
Вона додала, що під час балотування Зеленського, він обіцяв: "Прийде весна – будемо саджати". "В нас посадили, але не тих. У нас сидять волонтери та активісти з проукраїнською позицією", – також заявила Устінова.
Коротко про звільнення Артема Ситника
- Указ про призначення Артема Ситника директором НАБУ Конституційний Суд України визнав неконституційним в кінці серпня 2020 року.
- Законопроєкт про право Верховної Ради змінити голову бюро підтримав Кабінет Міністрів.
- Невдовзі у засобах масової інформації з'явилося повідомлення що Володимир Зеленський наполягав на звільненні Ситника.
- Для того, щоб це зробити, ВР може зібратись на позачергове засідання.
Поділитися новиною