У Раді назвали дату позачергового засідання через погром під ОП

Верховна Рада, попри скасовані через локдаун у Києві пленарні засідання, все ж збереться на позачергову сесію. Нардепи хочуть обговорити наслідки протесту під Офісом Президента.

Як розповів голова фракції "Голос" Ярослав Железняк, засідання мають провести у четвер 25 березня. Він додав: це з урахуванням того, що спікер Ради Дмитро Разумков полетів у відрядження.

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Вважаю великою дурістю його збирати, але сподіваюся вистачить мудрості хоча б ще пару корисних законопроєктів для країни поставити, а не тільки політику, – схарактеризував ідею Железняк.

Що відомо про засідання Ради через погром

Про те, що нардепи зберуться через погром Офісу Президента, стало відомо ще 21 березня. Відповідне звернення про засідання опублікувала фракція "Слуги народу".

Нардепи хочуть провести засідання спільно із силовиками і з'ясувати, чи не причетні до заворушень під ОП "сторонні політичні фігури".

Вимоги депутатів:

правоохоронці повинні надати юридичну оцінку подіям;

визначити ступінь провини учасників протесту;

домогтися відповідальності за дії, включаючи компенсацію збитку.

Протест під Офісом Президента 20 березня

Протест на підтримку активіста Сергія Стерненка відбувся у його День народження.

Мітингувальники облили фарбою, потрощили вікна та закидали фаєрами будівлю Офісу Президента.

За попередніми експертними оцінками, пошкодження сягають 2 мільйони гривень.

На протесті під Офісом Президента силовики затримали ветерана АТО та засновника видавництва "Дім Химер". Йому вже висунули обвинувачення у хуліганстві.

На думку радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка, деякі мітингувальники хотіли "спровокувати дике насильство" або агресію від поліції.

: у п'ятнию 19 березня, нардепи проголосували за зміну в календарному плані сесій. Усе через жорсткий локдаун в Києві. Так, пленарний тиждень з 29 березня до 2 квітня перенесли. У цей час нардепи працюватимуть у комітетах та групах замість сесійних засідань.

Як виглядає Офіс Президента після протестів: дивіться відео