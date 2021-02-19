Поїздка Степанова в Індію може бути знаком про його відставку, – Стефанишина

Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна була початися ще 15 лютого, але цього не сталось. Тому міністра охорони здоров'я Максима Степанова можуть звільнити з посади.

Все, що відбувається зі Степановим – його особистий провал. Таку думку висловила в ефірі нардепка з "Голосу", членкиня профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина.

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Степанова можуть відправити у відставку

За її словами, він вже "завалив" усі процеси, зокрема початок вакцинування, програму тестування та підготовку лікарень. Вона нагадала, що перед звільненням ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької, її відправила в Нові Санжари.

Тому, можливо, це (поїздка в Індію – 24 канал) крок відчаю і знак того, що нарешті цього міністра відправлять у відставку,

– зазначила Стефанишина.

"Літати в Індію йому потрібно було влітку, коли всі країни світу проводили перемовини з виробниками вакцини", – зауважила нардепка.

Фінальна крапка в політичній кар'єрі

Максим Степанов вилетів 18 лютого в Індію, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто.

Постанову про звільнення Степанова, як вона зауважила, зареєстрували ще влітку. Тоді її підписали майже 100 народних депутатів.

"Думаю, що за пів року бажання звільнити цього міністра у парламенту збільшилось майже у 2 рази. Але наразі рішення ухвалює Банкова", – сказала Стефанишина.

Вакцинація, яка не відбувається в Україні, має стати фінальною крапкою в політичній кар'єрі Степанова,

– додала депутатка.

Хто повинен очолити МОЗ

Вона зауважила: "Міністерство охорони здоров'я повинна очолити людина, яка робитиме ефективні кроки. Якби фракція "Голос" була в монобільшості, то він "злетів би зі свого крісла" ще у квітні".

Членкиня профільного комітету також наголосила, що одразу було зрозуміло про неефективність Степанова, який націлений на корумповані схеми і якого "покривають" на найвищому політичному рівні.

Очільник МОЗ заявив, що перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовило в Індії, незабаром прибуде в Україну . Очікують на 500 тисяч доз цієї вакцини.

"На мою думку, навіть табуретка буде ефективнішою за Степанова, тому що вона не заважатиме. В Україні є ефективні менеджери, тому знайти заміну цьому міністру – не проблема".