Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна була початися ще 15 лютого, але цього не сталось. Тому міністра охорони здоров'я Максима Степанова можуть звільнити з посади.

Все, що відбувається зі Степановим – його особистий провал. Таку думку висловила в ефірі нардепка з "Голосу", членкиня профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина.

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Степанова можуть відправити у відставку

За її словами, він вже "завалив" усі процеси, зокрема початок вакцинування, програму тестування та підготовку лікарень. Вона нагадала, що перед звільненням ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької, її відправила в Нові Санжари.

Тому, можливо, це (поїздка в Індію – 24 канал) крок відчаю і знак того, що нарешті цього міністра відправлять у відставку,

– зазначила Стефанишина.

"Літати в Індію йому потрібно було влітку, коли всі країни світу проводили перемовини з виробниками вакцини", – зауважила нардепка.

Нагадаємо! Максим Степанов вилетів 18 лютого в Індію, щоб безпосередньо поговорити з виробником вакцин проти коронавірусу та привезти першу партію особисто.

Фінальна крапка в політичній кар'єрі

Постанову про звільнення Степанова, як вона зауважила, зареєстрували ще влітку. Тоді її підписали майже 100 народних депутатів.

"Думаю, що за пів року бажання звільнити цього міністра у парламенту збільшилось майже у 2 рази. Але наразі рішення ухвалює Банкова", – сказала Стефанишина.

Вакцинація, яка не відбувається в Україні, має стати фінальною крапкою в політичній кар'єрі Степанова,

– додала депутатка.

Хто повинен очолити МОЗ

Вона зауважила: "Міністерство охорони здоров'я повинна очолити людина, яка робитиме ефективні кроки. Якби фракція "Голос" була в монобільшості, то він "злетів би зі свого крісла" ще у квітні".

Членкиня профільного комітету також наголосила, що одразу було зрозуміло про неефективність Степанова, який націлений на корумповані схеми і якого "покривають" на найвищому політичному рівні.

Відзначимо! Очільник МОЗ заявив, що перша партія вакцини AstraZeneca, яку МОЗ замовило в Індії, незабаром прибуде в Україну. Очікують на 500 тисяч доз цієї вакцини.

"На мою думку, навіть табуретка буде ефективнішою за Степанова, тому що вона не заважатиме. В Україні є ефективні менеджери, тому знайти заміну цьому міністру – не проблема".