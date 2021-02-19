Поїздка Степанова в Індію може бути знаком про його відставку, – Стефанишина
Вакцинація від коронавірусу в Україні повинна була початися ще 15 лютого, але цього не сталось. Тому міністра охорони здоров'я Максима Степанова можуть звільнити з посади.
Джерело:24 канал
Все, що відбувається зі Степановим – його особистий провал. Таку думку висловила в ефірі нардепка з "Голосу", членкиня профільного комітету Ради з питань здоров'я нації Ольга Стефанишина.
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Степанова можуть відправити у відставку
За її словами, він вже "завалив" усі процеси, зокрема початок вакцинування, програму тестування та підготовку лікарень. Вона нагадала, що перед звільненням ексочільниці МОЗ Зоряни Скалецької, її відправила в Нові Санжари.
Тому, можливо, це (поїздка в Індію – 24 канал) крок відчаю і знак того, що нарешті цього міністра відправлять у відставку,
– зазначила Стефанишина.
"Літати в Індію йому потрібно було влітку, коли всі країни світу проводили перемовини з виробниками вакцини", – зауважила нардепка.
Фінальна крапка в політичній кар'єрі
Постанову про звільнення Степанова, як вона зауважила, зареєстрували ще влітку. Тоді її підписали майже 100 народних депутатів.
"Думаю, що за пів року бажання звільнити цього міністра у парламенту збільшилось майже у 2 рази. Але наразі рішення ухвалює Банкова", – сказала Стефанишина.
Вакцинація, яка не відбувається в Україні, має стати фінальною крапкою в політичній кар'єрі Степанова,
– додала депутатка.
Хто повинен очолити МОЗ
Вона зауважила: "Міністерство охорони здоров'я повинна очолити людина, яка робитиме ефективні кроки. Якби фракція "Голос" була в монобільшості, то він "злетів би зі свого крісла" ще у квітні".
Членкиня профільного комітету також наголосила, що одразу було зрозуміло про неефективність Степанова, який націлений на корумповані схеми і якого "покривають" на найвищому політичному рівні.
"На мою думку, навіть табуретка буде ефективнішою за Степанова, тому що вона не заважатиме. В Україні є ефективні менеджери, тому знайти заміну цьому міністру – не проблема".
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