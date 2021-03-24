Поїзд в один кінець: Укрзалізниця славиться незмінними корупційними схемами

Джерело:24 канал
Фінансові обороти Укрзалізниці складають кілька мільярдів доларів на рік. Водночас вона залишається джерелом такої ж масштабної корупції, попри усі спроби провести реформи.
Українська залізниця є четвертою за обсягами вантажних перевезень у Євразії після Китаю, Росії та Індії. Вона забезпечує половину пасажирських перевезень всередині країни.
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Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вважає, що в Укрзалізниці є декілька рівнів, на яких відбувається зловживання.
Також незаконно заробляють на ремонті. На вагоноремонтних заводах монтують крадені і вживані деталі замість оригіналу, а ціна сплачується, як за нові.
Є 6 регіональних філій. От поки ці маленькі "царства" існують, в нас не вийде побороти мафію. Це вдасться зробити, коли компанію розділять по вертикалі,
– наголосив Лещенко.
Політичні клани, які контролюють потоки і схеми на залізниці – змінюються. Однак вони продовжують використовувати державну компанію у власних цілях.
Одним з найпотужніших бенефіціарів ресурсів Укрзалізниці вважають компанії олігарха Ріната Ахметова. Загальна сума його інтересів на Укрзалізниці сягає 20 – 30 мільярдів гривень на рік.
Наприклад, можна розглянути пільгові тарифи на перевезення залізної руди підприємств Ахметова. Компаніям олігарха віддали майже половину робочого парку піввагонів в оренду на 3 роки за дуже низькими цінами.Зверніть увагу! Через це спалахнув скандал, наслідком якого стало звільнення чергового голови правління Володимира Жмака.
За словами засновника ГО "Zалізниця без корупції" Володимира Даценко, у 2015 та 2016 роках керівництво Укрзалізниці фактично прямо контролювалось Ахметовим.
Зараз це можливо не прям такий контроль. Однак Ахметов – це найвпливовіша фігура і він просто так Укрзалізницю не віддасть,
– зауважив Даценко.
Обсяги корупції на Укрзалізниці сягають таких масштабів, що в Антикорупційному бюро є цілий підрозділ детективів, які займаються виключно цим підприємством, розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.
На її думку, коли підприємство залишається в державному секторі економіки, воно ніколи не буде позбавлене спроби політичного впливу на фінансові ресурси.
Я переконана, що все-таки треба замислюватись над тим, щоб переводити Укрзалізницю в приватний сектор, але з тим, щоб держава отримала можливості впливу,
– наголосила Щербан.
Монопольне становище Укрзалізниці позбавляє її необхідності конкурувати. Це призвело до того, що з 2006 року цілі розвитку залізничного транспорту на підприємстві практично не змінювались.