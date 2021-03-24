Поїзд в один кінець: Укрзалізниця славиться незмінними корупційними схемами

Фінансові обороти Укрзалізниці складають кілька мільярдів доларів на рік. Водночас вона залишається джерелом такої ж масштабної корупції, попри усі спроби провести реформи.

Українська залізниця є четвертою за обсягами вантажних перевезень у Євразії після Китаю, Росії та Індії. Вона забезпечує половину пасажирських перевезень всередині країни.

До теми Україна втратила понад 4 мільярди гривень, – журналістка про схеми Ахметова в Укрзалізниці

Корупційні схеми Укрзалізниці

Член наглядової ради Укрзалізниці Сергій Лещенко вважає, що в Укрзалізниці є декілька рівнів, на яких відбувається зловживання.

Починається корупція на рівні регіональних філій, де зливають й крадуть 10 – 15% дизельного пального.

Закінчується державними закупівлями. Влада проводить тендери для одного учасника.

Також незаконно заробляють на ремонті. На вагоноремонтних заводах монтують крадені і вживані деталі замість оригіналу, а ціна сплачується, як за нові.

Є 6 регіональних філій. От поки ці маленькі "царства" існують, в нас не вийде побороти мафію. Це вдасться зробити, коли компанію розділять по вертикалі,

– наголосив Лещенко.

Зміни в установі

Політичні клани, які контролюють потоки і схеми на залізниці – змінюються. Однак вони продовжують використовувати державну компанію у власних цілях.

Одним з найпотужніших бенефіціарів ресурсів Укрзалізниці вважають компанії олігарха Ріната Ахметова. Загальна сума його інтересів на Укрзалізниці сягає 20 – 30 мільярдів гривень на рік.

Вагомість ролі Ахметова

Наприклад, можна розглянути пільгові тарифи на перевезення залізної руди підприємств Ахметова. Компаніям олігарха віддали майже половину робочого парку піввагонів в оренду на 3 роки за дуже низькими цінами.

Через це спалахнув скандал, наслідком якого стало звільнення чергового голови правління Володимира Жмака.

За словами засновника ГО "Zалізниця без корупції" Володимира Даценко, у 2015 та 2016 роках керівництво Укрзалізниці фактично прямо контролювалось Ахметовим.

Зараз це можливо не прям такий контроль. Однак Ахметов – це найвпливовіша фігура і він просто так Укрзалізницю не віддасть,

– зауважив Даценко.

Чи можливо щось змінити

Обсяги корупції на Укрзалізниці сягають таких масштабів, що в Антикорупційному бюро є цілий підрозділ детективів, які займаються виключно цим підприємством, розповіла юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

На її думку, коли підприємство залишається в державному секторі економіки, воно ніколи не буде позбавлене спроби політичного впливу на фінансові ресурси.

Я переконана, що все-таки треба замислюватись над тим, щоб переводити Укрзалізницю в приватний сектор, але з тим, щоб держава отримала можливості впливу,

– наголосила Щербан.

Монопольне становище Укрзалізниці позбавляє її необхідності конкурувати. Це призвело до того, що з 2006 року цілі розвитку залізничного транспорту на підприємстві практично не змінювались.