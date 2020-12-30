Зеленський може відвідати інавгурацію Байдена: деталі
Український президент Володимир Зеленський може відвідати інавгурацію нового американського лідера Джо Байдена. Втім, наразі в США ще остаточно не визначилися з форматом інавгурації.
Наразі мовиться про визначення формату відповідних заходів. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю Інтерфаксу.
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Усе залежить від того, яким чином у непростій епідемічній ситуації американська влада визначиться з форматом інавгурації,
– пояснив дипломат.
Він розповів, що коли ситуація це дозволить, то українська дипломатія нині працює над тим, щоб українська влада якомога швидше налагодила контакти з новою американською владою.
Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи зараз тривають перемовини про візит Володимира Зеленського на інавгурацію в США, Євген Єнін відповів ствердно.
Коли відбудеться інавгурація Байдена:
- Джозеф Байден вже фактично гарантував собі перемогу на президентських виборах у США. Більшість представників колегії виборників проголосували за нього.
- Результати цього голосування 6 січня ще має затвердити Конгрес США, а ось сама інавгурація має відбутися 20 січня – це традиційна дата в американській політичній культурі.
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