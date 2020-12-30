Український президент Володимир Зеленський може відвідати інавгурацію нового американського лідера Джо Байдена. Втім, наразі в США ще остаточно не визначилися з форматом інавгурації.

Наразі мовиться про визначення формату відповідних заходів. Про це заступник міністра закордонних справ Євген Єнін розповів в інтерв'ю Інтерфаксу.

Цікаво Рішення за Зеленським: хто стане новим послом України у США

Усе залежить від того, яким чином у непростій епідемічній ситуації американська влада визначиться з форматом інавгурації,

– пояснив дипломат.

Він розповів, що коли ситуація це дозволить, то українська дипломатія нині працює над тим, щоб українська влада якомога швидше налагодила контакти з новою американською владою.

Відповідаючи на уточнююче питання про те, чи зараз тривають перемовини про візит Володимира Зеленського на інавгурацію в США, Євген Єнін відповів ствердно.

Коли відбудеться інавгурація Байдена: