Повноваження президента закінчились: чому розпорядження Зеленського розвеселило мережу

Джерело:24 канал
Володимир Зеленський 23 березня повідомив, що звільняє голову Кропивницької райдержадміністрації "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". Але дуже швидко передумав.
На офіційному сайті президента України 23 березня опублікували розпорядження 206/2021-рп. Саме у ньому містилося курйозне формулювання.
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Розпорядження глави держави "Про звільнення А.Поліщук з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації" з номером 206/2021-рп з'явилося на сайті президента України 23 березня.
У тексті документу вказано, що Поліщук звільнили "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". Це помітили користувачі інтернету. Вони опублікували скриншоти у мережі та стали активно обговорювати курйоз.Дуже швидко з сайту президента розпорядження зникло. Але його все ще можна побачити у кеші Google.
"У зв'язку з закінченням строку повноважень президента" / Скриншот 24 каналу
З таким же формулюванням опублікували й розпорядження з номером 205 / Скриншот
На сайті президента станом на початок доби 24 березня 205 й 206 розпоряджень немає / Скриншот
Як відреагували у мережі на курйозне розпорядження Зеленського: скриншоти коментарів
Звісно, ні. Володимир Зеленський продовжує бути президентом України.
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