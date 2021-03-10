Білорусь звинуватила сусідні держави, серед яких і Україну, у підготовці теракту. В українському МЗС вже відреагували на такі заяви.

Що на заяви Білорусі кажуть у МЗС

Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що такі "нісенітниці не вперше лунають з вуст білоруських чиновників".

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Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України",

– наголосив Ніколенко.

Він підкреслив, що влада в Білорусі "має нарешті припинити лякати народ надуманим зовнішнім ворогом".

Повна нісенітниця, яка вже не вперше лунає з вуст білоруських чиновників. Категорично відкидаємо заїжджену мантру про «зброю з України». Влада в Білорусі має нарешті припинити лякати білоруський народ надуманим зовнішнім ворогом. https://t.co/UySrXkQr2S — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) March 10, 2021

У чому Білорусь звинувачує Україну

Глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні впродовж останніх місяців фіксують різку активізацію терористичних загроз. Вона, мовляв, виходить з територій сусідніх держав.

У підготовці терористичних актів білоруський чиновник, крім України, звинуватив також Польщу та країни Західної Європи.

Тертель також заявив про спроби тиску на судову та правоохоронну систему Білорусі з боку нібито іноземних держав. Для цього країни, мовляв, використовували дипломатію. Він наголосив, що фінансування деструктивної діяльності здійснюється "в інтересах інших держав".

Зверніть увагу! Це не перше таке звинувачення Білорусі у сторону України. У грудні 2020 року самопроголошений президент Олександр Лукашенко заявив про затримання терористичної групи білоруського підприємця Миколи Автуховича, яка нібито везла зброю з України. У МЗС заяву політика одразу спростували.