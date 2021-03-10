Повна нісенітниця, – у МЗС відреагували на "українську" зброю у Білорусі
Білорусь звинуватила сусідні держави, серед яких і Україну, у підготовці теракту. В українському МЗС вже відреагували на такі заяви.
Джерело:твітер Олега Ніколенка
Що на заяви Білорусі кажуть у МЗС
Речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко заявив, що такі "нісенітниці не вперше лунають з вуст білоруських чиновників".
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Категорично відкидаємо заїжджену мантру про "зброю з України",
– наголосив Ніколенко.
Він підкреслив, що влада в Білорусі "має нарешті припинити лякати народ надуманим зовнішнім ворогом".
У чому Білорусь звинувачує Україну
Глава Комітету державної безпеки Білорусі Іван Тертель заявив, що в країні впродовж останніх місяців фіксують різку активізацію терористичних загроз. Вона, мовляв, виходить з територій сусідніх держав.
У підготовці терористичних актів білоруський чиновник, крім України, звинуватив також Польщу та країни Західної Європи.
Тертель також заявив про спроби тиску на судову та правоохоронну систему Білорусі з боку нібито іноземних держав. Для цього країни, мовляв, використовували дипломатію. Він наголосив, що фінансування деструктивної діяльності здійснюється "в інтересах інших держав".
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