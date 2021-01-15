Військово-морські сили Збройних сил України розпочали військові планові навчання. Команди відпрацьовують на кораблях, катерах та суднах флотилії заходи з приведення їх до повної бойової готовності.

Тренування особового складу

Під час навчань особливу увагу приділяють практичним заняттям. Це допоможе підвищити рівень бойової готовності всіх частин та підрозділів національного флоту. Про це повідомляє пресслужба ЗСУ.

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На кораблі відбулись інтенсивні тренування особового складу з підготовки флагмана флоту до бою та походу. Корабельні бойові розрахунки вчились діяти за штатним розписом: готувались до застосування зброї й технічних засобів та перевіряли роботу мінно-торпедного, зенітного ракетного, артилерійського озброєння, засобів РЕБ корабля, штурманського обладнання, головних двигунів та дизель-генераторів.

Практичні заняття

В кожній бойовій частині вчились замірювати гідрології моря, здійснювати заходи із завантаження комплектів зенітних ракетних та артилерійських боєприпасів на борт корабля та протипідводно-диверсійної оборони.

Окрім цього, відбулось:

викладання зі штурманського прокладання курсу;

забезпечення навігаційної безпеки плавання;

проходження вузини й вихід в море з пункту базування;

визначення розрахунків щодо розходження з цілями у визначеному морському районі тощо.

Навчання Військово-морських сил: дивіться фото ЗСУ