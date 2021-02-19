Суддя повинен був накласти штраф, – Шиба про безкарність за п'яне водіння

Юристи Фундації DEJURE подали дисциплінарні скарги щодо 70 суддів. Серед них – щодо судді Дарницького районного суду Києва Андрія Скуби, водночас рішення про покарання не застосували.

За 2 останні роки Скуба звільнив 22 водіїв від адмінвідповідальності, передавши справи на розгляд трудового колективу – для застосування заходів громадського впливу. Про це розповіла виконавча директорка Фундації DEJURE Ірина Шиба у своєму відеоблозі "Честь і НЕчесть

".

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Ірина Шиба зауважила, що дехто із відповідних водіїв працює у сфері перевезення, один із них – в Київпастрансі. Проте судді було не страшно, що звільнені ним від відповідальності особи повернуться на дороги та наражатимуть на небезпеку інших, сказала виконавча директорка Фундації.

Вона наголосила, що п'яне водіння є серйозним правопорушенням та має каратись відповідно.

Суддя повинен був накласти штраф та позбавити водія права керування на один рік замість того, щоб передавати їх трудовому колективу,

– сказала Шиба.

Розгляд дисциплінарної скарги щодо судді

За інформацією експертки із судової реформи, 16 лютого Вища рада правосуддя розглядала дисциплінарну скаргу щодо Андрія Скуби. Під час розгляду виявилось:

► у деяких випадках трудові колективи не звертались до судді з такими клопотаннями;

► в інших – суддя передавав на поруки, але трудовим колективам про рішення не повідомляв, тобто захід був формальністю.

За такі грубі порушення доповідач запропонував покарати Скубу попередженням. Проте щоб застосувати таке покарання члени ВРП радились майже годину, а потім вирішили відкласти рішення. Тож, ймовірно, суддя навіть попередження не отримає.

16 лютого Верховна Рада підтримала законопроєкт, відповідно до якого посилять відповідальність за керування авто у нетверезому стані. Зокрема, зросли штрафи та передбачено адмінарешт.

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