Повертаються на Батьківщину: четверо звільнених українських моряків їдуть додому з Лівії
В Україну нарешті повертаються 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Хлопців затримали у територіальних водах Лівії ще 5 років тому.
Так, на Батьківщину повертаються моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.
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Президент Володимир Зеленський наголосив, що звільнені моряки нарешті можуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.
Українська держава не забуває і не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити,
– стверджує Зеленський
У Міністерстві закордонних справ тримають процес повернення моряків під контролем.
Затримання моряків у Лівії: що відомо
- Чотирьох українців та інших членів екіпажу танкера затримали у Лівії ще в 2016 році.
- У грудні 2017 року лівійський суд засудив їх до 5 років ув'язнення.
- Представники України неодноразово просили про звільнення громадян, адже двоє з них мають проблеми зі здоров'ям.
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