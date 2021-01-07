В Україну нарешті повертаються 4 члени екіпажу танкера Captain Khayyam. Хлопців затримали у територіальних водах Лівії ще 5 років тому.

Так, на Батьківщину повертаються моряки Євген Морар, Володимир Тостоган, Олег Войнеровський та Павло Чайка. Про це повідомили у пресслужбі Офісу Президента.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що звільнені моряки нарешті можуть відсвяткувати Різдво у колі своїх рідних і близьких.

Українська держава не забуває і не залишає в біді своїх громадян. І ми робимо все можливе, використовуємо всі канали, щоб українці, які хочуть повернутися додому, могли це зробити,

– стверджує Зеленський

У Міністерстві закордонних справ тримають процес повернення моряків під контролем.

Затримання моряків у Лівії: що відомо