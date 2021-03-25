Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями

Нещодавно Кабмін змінив правила курсування громадського транспорту і залізничних перевезень у червоній зоні карантину. Якщо раніше перевезення залізницею були заборонені, зараз у багатьох регіонах з червоної зони їх дозволяють.

В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.

Тим часом У Києві, аби добратися додому, необхідно вистояти у величезній черзі: фото

Як курсують потяги у червоній зоні

Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.

Миколаївська область : до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.

: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися. Львівська область : висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.

: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня. Київ та Київська область : обмежень висадки-посадки немає.

: обмежень висадки-посадки немає. Сумська область : обмежень висадки-посадки немає.

: обмежень висадки-посадки немає. Одеська область : обмежень висадки-посадки немає.

: обмежень висадки-посадки немає. Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.

Уряд змінив правила перевезень: що відомо

В Україні 22 березня Кабмін змінив правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину.

Раніше регулярні і нерегулярні перевезення в "червоних" областях були повністю заборонені.

Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішує: забороняти чи дозволяти перевезення.

За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.

У червоній зоні карантину станом на 25 березня такі регіони: Київська область, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Дніпропетровська, Одеська, Чернівецька, Сумська, Миколаївська області.



Які обмеження діють у кожній з карантинних зон / Інфографіка 24 каналу