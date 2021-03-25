Потяги у червоній зоні: оновлена інформація за областями
Нещодавно Кабмін змінив правила курсування громадського транспорту і залізничних перевезень у червоній зоні карантину. Якщо раніше перевезення залізницею були заборонені, зараз у багатьох регіонах з червоної зони їх дозволяють.
Джерело:Укрзалізниця
В Укрзалізниці зазначили: уважно слідкують за динамікою захворюваності у регіонах. Тому готові до призначення спецрейсів і навіть повного до відновлення пасажирського сполучення.
Тим часом У Києві, аби добратися додому, необхідно вистояти у величезній черзі: фото
Як курсують потяги у червоній зоні
Наразі обмеження на залізничні перевезення не в усіх областях діють однаково.
- Миколаївська область: до 1 квітня включно обмежень висадки-посадки не буде. Втім Укрзалізниця попереджає: уважно слідкує за динамікою захворюваності, відтак ситуація може змінитися.
- Львівська область: висадка та посадка пасажирів у регіоні не обмежена. Це триватиме мінімум до 30 березня.
- Київ та Київська область: обмежень висадки-посадки немає.
- Сумська область: обмежень висадки-посадки немає.
- Одеська область: обмежень висадки-посадки немає.
- Чернівецька, Івано-Франківська, Житомирська та Закарпатська області: обмеження продажу квитків, а також висадку-посадку у цих регіонах подовжено до 6 квітнявключно.
Уряд змінив правила перевезень: що відомо
- В Україні 22 березня Кабмін змінив правила щодо курсування громадського транспорту у червоній зоні карантину.
- Раніше регулярні і нерегулярні перевезення в "червоних" областях були повністю заборонені.
- Тепер місцева влада регіону, який опинився у червоній зоні, сама вирішує: забороняти чи дозволяти перевезення.
- За їх рішеннями заборонятимуть регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом.
Які обмеження діють у кожній з карантинних зон / Інфографіка 24 каналу
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