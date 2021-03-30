Залізничники підняли всі вагони поїзда "Інтерсіті", який 29 березня зійшов із рейок у Дніпропетровській області. Кран з колії мали б прибрати до 21:00, після чого планували відновити рух одним із 2 шляхів.

У компанії зазначили, що станом на 18:18 усі вагони, які перевернулися поблизу селища Славгород, вдалося підняти.

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Поїзд підняли, працюють над відновленням руху

Каркас головного вагона під час підйому не пошкодили.

Відновлювальний кран мали б прибрати з колії до 21:00. Після цього планували полагодити контактну мережу та відкрити рух по одному з двох шляхів.

За інформацією Укрзалізниці, поїзд №731 з підвезеними до нього автобусом пасажирами вирушив о 18:25 із затримкою 1 година 23 хвилини.

А поїзди №738, №70 та №69 прибудуть із затримкою до 2 годин.

До слова, до ліквідації наслідків аварії залучали фахівців Hyundai Rotem. На місці інциденту вони слідкували за мінімізацією пошкоджень і підготовкою до якнайшвидшого відновлення вагонів.

Аварія "Інтерсіті" на Дніпропетровщині