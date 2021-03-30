Потяг, який потрапив в аварію на Дніпропетровщині, повністю підняли
Залізничники підняли всі вагони поїзда "Інтерсіті", який 29 березня зійшов із рейок у Дніпропетровській області. Кран з колії мали б прибрати до 21:00, після чого планували відновити рух одним із 2 шляхів.
Джерело:телеграм Укрзалізниці
У компанії зазначили, що станом на 18:18 усі вагони, які перевернулися поблизу селища Славгород, вдалося підняти.
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Поїзд підняли, працюють над відновленням руху
Каркас головного вагона під час підйому не пошкодили.
Відновлювальний кран мали б прибрати з колії до 21:00. Після цього планували полагодити контактну мережу та відкрити рух по одному з двох шляхів.
За інформацією Укрзалізниці, поїзд №731 з підвезеними до нього автобусом пасажирами вирушив о 18:25 із затримкою 1 година 23 хвилини.
А поїзди №738, №70 та №69 прибудуть із затримкою до 2 годин.
До слова, до ліквідації наслідків аварії залучали фахівців Hyundai Rotem. На місці інциденту вони слідкували за мінімізацією пошкоджень і підготовкою до якнайшвидшого відновлення вагонів.
Аварія "Інтерсіті" на Дніпропетровщині
- 29 березня біля селища Славгорода потяг "Інтерсіті" зійшов з рейок.
- Він рухався за маршрутом Київ – Запоріжжя і не доїхав до запорізької станції лише 50 кілометрів.
- У потязі перебували 88 пасажирів. На щастя, ніхто з них не постраждав.
- За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати.
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