Потяг "Інтерсіті" під Запоріжжям зійшов з рейок: назвали попередню причину

Джерело:24 канал
У Дніпропетровській області, біля селища Славгорода, в зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" "Київ – Запоріжжя". За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати.
Сталося це через пошкодження рейок. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова філії Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Нагадаємо На Дніпропетровщині з'їхав з рейок "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя: відео
Машиніст потяга "Київ – Запоріжжя" негайно зупинив поїзд, коли побачив, що з рейками щось не так.
Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде вивчати на місці комісія у всіх деталях, – розповів Перцовський.
Те, що машиніст одразу зреагував на пошкодження шляхів – один із чинників, який дозволив обійтися без жертв, підкреслив голова філії Укрзалізниці.
Потяг зійшов з рейок: дивіться відео з місця події