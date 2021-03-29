Потяг "Інтерсіті" під Запоріжжям зійшов з рейок: назвали попередню причину
У Дніпропетровській області, біля селища Славгорода, в зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" "Київ – Запоріжжя". За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати.
Джерело:24 канал
Сталося це через пошкодження рейок. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова філії Укрзалізниці Олександр Перцовський.
Нагадаємо На Дніпропетровщині з'їхав з рейок "Інтерсіті" Київ – Запоріжжя: відео
Чому "Інтерсіті" зійшов з рейок
Машиніст потяга "Київ – Запоріжжя" негайно зупинив поїзд, коли побачив, що з рейками щось не так.
Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде вивчати на місці комісія у всіх деталях, – розповів Перцовський.
Те, що машиніст одразу зреагував на пошкодження шляхів – один із чинників, який дозволив обійтися без жертв, підкреслив голова філії Укрзалізниці.
Потяг зійшов з рейок: дивіться відео з місця події
Потяг зійшов з рейок біля Запоріжжя: що відомо
- Близько 15 години 29 березня потяг із Києва зійшов з рейок.
- Він не доїхав до кінцевої станції в Запоріжжі лише 50 кілометрів.
- З рейок зійшли 6 із 9 вагонів Hyundai: у них перебували 88 пасажирів.
- Ніхто людей під час інциденту не постраждав.
- Після того, як це трапилося, Укрзалізниця почала розв'язувати питання довозу пасажирів.
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