У Дніпропетровській області, біля селища Славгорода, в зійшов з рейок потяг "Інтерсіті" "Київ – Запоріжжя". За попередньою інформацією, машиністу довелося екстрено загальмувати.

Сталося це через пошкодження рейок. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив голова філії Укрзалізниці Олександр Перцовський.

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Чому "Інтерсіті" зійшов з рейок

Машиніст потяга "Київ – Запоріжжя" негайно зупинив поїзд, коли побачив, що з рейками щось не так.

Є попередній коментар машиніста, що була проблема з путями, але це все буде вивчати на місці комісія у всіх деталях, – розповів Перцовський.

Те, що машиніст одразу зреагував на пошкодження шляхів – один із чинників, який дозволив обійтися без жертв, підкреслив голова філії Укрзалізниці.

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