У Харківській області вранці 28 березня закидали камінням потяг. Один із каменів розбив вікно та влучив у голову пасажирці. Їй знадобилася медична допомога.

Інцидент трапився приблизно о 8 годині ранку. Каміння кидали у вагон потягу Харків – Слов'янськ на перегоні Мерефа – Борки. Про це повідомив користувач Іван Руденко.

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Інші деталі інциденту

Після того, як камінь рикошетом влетів жінці в голову, у неї під волоссям утворилась рана. Тобто окрім забою була й кровотеча.

Зараз лежить, нудота, крутиться голова. Першу допомогу надав самостійно. Ще шапка пом’якшила удар, а так би голову проломило,

– написав один із пасажирів.



Голова пасажирки після удару каменем / Фото Іван Руденко

Хто кидав каміння у вагон – невідомо. Наразі журналісти 24 каналу з'ясовують деталі у поліції та в управлінні "Південної залізниці".

Зверніть увагу! 8 березня 2020 року невідомі закидали камінням вікна поїзду, який прямував зі Львова до Москви. Пасажири зафільмували один із каменів, який поцілив у вікно вагона. Тоді ніхто не постраждав.