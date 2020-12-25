Харків та область 25 грудня засипало снігом, через це дорожні служби працюють у посиленому режимі. Влада закликала людей виїжджати на вулиці міста без нагальної потреби.

Загалом на дорогах працюють 110 снігоприбиральних машин та майже 1 500 двірників. Про це повідомляє пресслужба Харківської міської ради.

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Людей просять не паркувати автомобілі на узбіччях та на в'їздах у двори. Це важливо для того, аби комунальники могли ліквідувати наслідки снігопаду.

Заступник мера Андрія Руденко наголосив, що насамперед очищають проїжджу частину біля медзакладів, продуктових магазинів, зупинок громадського транспорту та пішохідних переходів.

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Скільки триватиме снігопад

У Службі автодоріг Харківщини повідомили, що снігопад триватиме впродовж дня 25 грудня. Ввечері він може перейти у мокрий сніг та дощ.

Синоптики прогнозують, що циклон Грета, який спричинив стрімке погіршення погодних умов, покине регіон вже вдень у суботу, 26 грудня.

Наслідки негоди

Харків'яни у соцмережах публікують фото та відео снігопаду, а також наслідків негоди. Рух транспорту у центрі та ближніх районах ускладнений.

Через негоду у місті трапилося чимало ДТП. Зокрема – на вулиці Одеській зіткнулися позашляховики. Ще одна аварія сталася на майдані Ірини Бугримової.

Зауважимо, що ДТП 25 грудня у Харкові трапилися також на вулицях Полтавський Шлях, Вернадського, Руставелі, Клочківській, Шевченка та Червоношкільній набережній.