Центр і південь Сполучених Штатів Америки накрила негода. Майже 200 мільйонів американців отримали попередження про екстремальні погодні умови.

Джерело: "Голос Америки" на 24 каналі

Температури повітря в деяких регіонах сягають -30, а часом -50 градусів. В Техасі, де снігова негода спостерігається вперше за 10 років, влада почала планові відключення електроенергії через надзвичайне навантаження на мережі.

До слова У США через торнадо загинула людина: моторошні фото та відео наслідків негоди

Розслідування штурму Капітолія

Конгрес США хоче створити спеціальну незалежну, позапартійну слідчу комісію. Все аби розслідувати обставини штурму Капітолію 6 січня. Про це заявила спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі.

Більше тут Розслідування штурму Капітолію: у США створюють спеціальну комісію

Зменшення кількості хворих на COVID-19

У понеділок, 15 лютого, у США зафіксували найменшу кількість нових заражень на COVID-19, починаючи з жовтня 2020 року, 53 тисячі випадків. Серед основних факторів можуть бути – масове вакцинування, кількість людей, які вже перехворіли на вірус, кращі механізми тестування та своєчасна ізоляція населення.

Дивіться повний випуск "Голосу Америки" за 16 лютого на 24 каналі: