Українська делегація у ПА ОБСЄ звернула увагу міжнародної спільноти на висловлювання російського пропагандиста Володимира Соловйова про Гітлера. Псевдожурналіст вихваляв очільника нацистського режиму.

У своєму шоу на російському телебаченні пропагандист стверджував, що Гітлер нібито викликає набагато більше поваги, ніж опозиціонер Олексій Навальний.

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Глава делегації Верховної Ради у Парламентській Асамблеї ОБСЄ Микита Потураєв під час засідання загального комітету з питань політики та безпеки ПА ОБСЄ зазначив, що Соловйов раніше підтримував й фашиста Беніто Муссоліні.

У своєму шоу він наголошував, що Гітлер викликає набагато більше поваги, ніж Олексій Навальний – людина, яку російська влада ледь не вбила. Хіба це – не насміхання?

– сказав нардеп.

Микита Потураєв також нагадав, що у складі делегації Росії в ПА ОБСЄ "досі є людина, яка звинувачується в сексуальному домаганні". Очевидно мовилося про депутата Держдуми Леоніда Слуцького.

Зверніть увагу! 15 лютого Соловйов у своїй програмі на російському телебаченні назвав Гітлера "сміливою людиною", яка "не косила від армії". Пропагандист також порівняв Гітлера й опозиціонера Олексія Навального.

Висловлювання Микити Потураєва цілком слушні у контексті цьогорічної сесії, на якій велику увагу приділено обговоренню таких питань, як права жінок та зростання антисемітизму.

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