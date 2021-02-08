Це не проросійські проєкти: Потураєв захистив телеканали Ахметова

Після блокування проросійських телеканалів ZIK, "112 Україна" та NewsOne, які пов'язують з Віктором Медведчуком, суспільство почало говорити й про неоднозначну позицію інших телеканалів. "Слуга народу" Микита Потураєв захистив медіахолдинг олігарха Ріната Ахметова.

Він в ефірі програми "Між іншим" запевнив, що не варто ставити знак рівності між іншими телеканалами. За словами Потураєва, вони зовсім інші, ніж канали Медведчука.

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Свої слова він аргументував тим, що у Національної ради з питань телебачення і радіомовлення за останній час не було жодних претензій, до прикладу, до телеканалу "Інтер".

Я б не казав, що політичні проєкти, які заведено пов'язувати з паном Ахметовим, були проросійськими,

– запевнив Потураєв.

Він визнав, що ці проєкти не є такими патріотичними, як розуміють це поняття у Києві, Дніпрі або, ба більше, у Львові.

"Однак це точно не проєкти, які спрямовані на розкол країни чи шкоду нацбезпеці. Це що стосується медіахолдингу пана Ахметова", – додав Потураєв.

Блокування каналів Медведчука: коротко

Телеканали ZIK, NewsOne та "112 Україна" заблокували у зв'язку з санкціями проти депутата ОПЗЖ Тараса Козака.

Санкції діятимуть щонайменше 5 років.

У Зеленського запевнили, що скасувати указ президента неможливо.

За словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, Росія готова відповісти на дії України – до цього потрібно бути готовими.



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