Депутат від ОПЗЖ Вадим Рабінович під час виступу у Верховній Раді, 3 лютого, назвав партію "Слуга народу" фашистським дияволом, а президенту пригрозив імпічментом. Представник монобільшості Микита Потураєв відзначив, що від душі сміявся під час таких заяв.

Джерело: 24 канал

Нардеп від "Слуги народу" наголосив, що іншої реакції на такі закиди в притомної людини бути не може.

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За його словами, представники "Опозиційної платформи – За життя" перетворили цим виступом українським парламент на цирк.

Від душі сміявся, пригадуючи листа запорізьких козаків султану,

– прокоментував Микола Потураєв.

Виступ Рабіновича під час засідання парламенту: дивіться відео

Потураєв: Рішення РНБО – наша перемога на інформаційному та економічному фронті

Народний депутат вважає, що рішення РНБО щодо запровадження санкцій проти соратника Медведчука Тараса Козака є політично-правовим. І наголосив, що не варто все зводити до блокування телеканалів, адже саме це намагається зробити Росія і її агенти впливу.

Це рішення – наша перемога як на економічному фронті, так і на інформаційному. Ми з вами знаємо, що українське законодавство досі дозволяє вести бізнес відвертим агентам російського впливу,

– розповів він.

Микита Потураєв пояснив, що фактично коштом цього бізнесу фінансуються спецоперації Росії проти України. Тому важливо, що це рішення має як інформаційну, так й економічну складову.

Що цьому передувало

Рада нацбезпеки та оборони 2 лютого ввела санкції проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський. Санкцій діятимуть протягом 5 років.

Козаку належать такі телеканали, як NewsOne, "112 Україна" та ZIK. Вони наразі припинили мовлення. Також санкції стосуються низки регіональних мовників під брендами його каналів.

Згодом Володимир Зеленський прокоментував таке рішення. Президент України заявив, що наша країна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду.

На закриття телеканалів вже відреагували в Кремлі. Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що таке рішення не відповідає міжнародним нормам.



Що передбачають санкції РНБО / Інфографіка 24 каналу