Поліцейські Донецької області розслідують потрійне вбивство в місті Слов'янськ. Там знайшли тіла чоловіка та двох жінок зі слідами насильства.

У Слов'янську Донецької області на вулиці Бульварна 19 грудня комунальники знайшли тіло чоловіка та повідомили про це до поліції. Про інцидент розповіли у пресслужбі поліції Донеччини.

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Правоохоронці оперативно виїхали на виклик, і знайшли тіла ще двох людей. На усіх трьох (56-річного чоловіка, його співмешканки 1966 року народження та її 80-річної матері) – сліди насильства.

Кримінальне провадження розпочали за статтею Кримінального кодексу про умисне вбивство.

Поліцейські, кінологи та криміналісти перевіряють усі версії вчинення злочину. На місці трагедії присутнє й керівництво поліції області. Усі оперативні сили кинули на розшук злочинців.



У Слов'янську зафіксували потрійне вбивство / Фото НПУ

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