Володимир Зеленський не вірить, що Сполучені Штати та Росія можуть домовитися про перемир'я на Донбасі. Президент вважає, що Україна обов'язково має бути за столом переговорів, адже без неї миру досягти не вдасться.

Чи може Росія та Захід домовитися про припинення війни в Україні

Український лідер пояснив свою позицію щодо необхідності глобального перемир'я між Росією та Заходу для забезпечення миру на Донбасі в інтерв'ю The New York Times.

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Коли ми говоримо, що Сполучені Штати сядуть за стіл з Російською Федерацією і вони домовляться про все, про весь світ – я в це не вірю,

– заявив Зеленський.

Президент додав, що у всіх свої інтереси, і "треба не забувати, що кожна маленька країна має свою незалежність, своє бажання".

Чому важлива участь України в перемовинах

Глава держави переконаний, що великі гравці ніколи не зможуть домовитися загалом про все. Адже кожна країна має своє "я".

Я не хотів би, щоб про мир на Донбасі й умови цього миру домовлялися якісь глобальні гравці,

– підсумував Зеленський.

Та наголосив, що для України важливо бути за "цим столом переговорів, тому що без нас неможливо домовитися", бо суб'єктом цієї домовленості є Україна.

Зверніть увагу! У своєму інтерв'ю виданню Володимир Зеленський говорив про пандемію коронавірусу, війну на Донбасі, співпрацю зі США та майбутнім президентом Джо Байденом. Детальніше про це читайте за посиланням.