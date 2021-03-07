Потрібна стратегія "замороження" конфлікту, – Асєєв про Донбас

На думку письменника та журналіста Станіслава Асєєва, потрібна стратегія замороження конфлікту на Донбасі. Зокрема, до рівня, коли там перестануть стріляти та вбивати людей.

Асєєв заявив, що, зважаючи на позицію Росії, найближчими роками нічого кардинально не відбудеться.

До речі США можуть подавати сигнал Україні, щоб діяти щодо Росії жорсткіше, – Асєєв

Що каже Асєєв Журналіст розповів, що одного разу офіційно з'явився в ефірі засідання Тристоронньої контактної групи, коли говорили про катівню бойовиків "Ізоляцію". Річ у тім, що чоловік там був. Асєєв каже, що встиг тільки представитись, а росіяни вже почали його перебивати, вимагаючи забрати мікрофон. На думку чоловіка, реакція була передбачуваною, тому він сидить за кадром в гуманітарній підгрупі. Асєєв зауважив, що така позиція Росії стосується і звільнення заручників – питання не рухається. Нам потрібна стратегія "замороження" цього конфлікту хоча б до рівня Придністров’я, там, де не вбивають і не стріляють,

– стверджує журналіст.

Асєєв підсумував, що наразі не виходить вибити важіль впливу Росії на фронті. Коли Україна йде на політичні поступки, окупанти обстрілюють наші позиції. За словами письменника, другим важелем впливу є заручники, якими Росія постійно шантажує.

Зверніть увагу! На Донбасі від початку 2021 року загострилась ситуація. Бойовики все частіше прицільно обстрілюють позиції Збройних сил України. За 2 місяці вже загинули щонайменше 16 українських захисників.

Крім того, робота ТКГ щодо Донбасу фактично заблокована Росією. Наприклад, 2 березня відбулося чергове засідання ТКГ. В групах з політичних питань і безпеки результатів не було.