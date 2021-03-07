Асєєв заявив, що, зважаючи на позицію Росії, найближчими роками нічого кардинально не відбудеться.

До речі США можуть подавати сигнал Україні, щоб діяти щодо Росії жорсткіше, – Асєєв

Що каже Асєєв

Журналіст розповів, що одного разу офіційно з'явився в ефірі засідання Тристоронньої контактної групи, коли говорили про катівню бойовиків "Ізоляцію". Річ у тім, що чоловік там був. Асєєв каже, що встиг тільки представитись, а росіяни вже почали його перебивати, вимагаючи забрати мікрофон.

На думку чоловіка, реакція була передбачуваною, тому він сидить за кадром в гуманітарній підгрупі. Асєєв зауважив, що така позиція Росії стосується і звільнення заручників – питання не рухається.

Нам потрібна стратегія "замороження" цього конфлікту хоча б до рівня Придністров’я, там, де не вбивають і не стріляють,

– стверджує журналіст.