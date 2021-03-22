Потрібен рішучий та єдиний сигнал, – Шмигаль про стратегію ЄС щодо Росії

Міністри закордонних справ ЄС 22 березня повинні обговорити стратегію щодо Росії. Україна покладає великі сподівання на цю зустріч і очікує рішучий сигнал щодо Москви.

Таку позицію озвучив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю німецькій газеті Handelsblatt. Він додав, що єдність Євросоюзу у питанні російської агресії є важливою.

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Крім того, рішуча позиція ЄС щодо Росії та її агресії, на думку Шмигаля, підсилює також позицію Євросоюзу як міжнародного гравця.

Росія докладає багато зусиль, щоб розколоти цю єдність країн-членів, вбиваючи клин між ними. Ми розуміємо, що пані федеральний канцлер Ангела Меркель відіграє важливу роль у боротьбі за європейську єдність,

– додав Шмигаль.

Український прем'єр зазначив, що збройна агресія Росії в Україні є дуже небезпечним прецедентом для усієї Європи. Він вчергове підкреслив, що Україна ніколи не змириться з окупацією Криму.

"Два тижні тому ми погодили стратегію щодо повернення Криму. Міжнародна Кримська платформа має стати ефективним інструментом деокупації, що консолідує міжнародну підтримку щодо повернення українського Криму", – сказав прем'єр.

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