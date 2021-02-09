Потепління буде нескоро: синоптики поки не тішать прогнозами
Найближчими днями погода в Україні не внормалізується. Снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу, який поки пануватиме над територією України.
Джерело:Радіо Свобода
Коли в Україні потеплішає
Потепління в Україні прийде не цього тижня, заявив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.
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Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби, за прогнозами, потепління не буде,
– сказав Білик.
За його словами, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу. Припиняться надмірні опади орієнтовно 13 – 14 лютого.
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Якою буде погода наступними днями
До 13 – 14 лютого в Україні прогнозують морози. За даними Укргідрометцентру, найхолодніше буде на Півночі та Заході України: до -11 градусів морозу. Нічна температура коливатиметься від -5 до -11 градусів морозу. У Карпатах обіцяють до -20 градусів морозу. Найтепліше буде на Півдні: до +11 градусів.
Майже в усіх областях України, окрім Закарпатської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Криму погодні умови будуть потенційно небезпечними протягом 9 лютого.
Погода в Україні 9-13 лютого / Скриншот з сайту Укргідрометцентру
Негода в Україні: коротко про головне
- Складні погодні умови з потужними снігопадами у багатьох областях України почалися 7 лютого.
- У Києві, на Львівщині, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій областях та на Прикарпатті протягом 7-8 лютого випали до 30 сантиметрів снігу.
- Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились без електрики 273 населених пункти.
- Рятувальники відбуксували 322 транспортних засобів (з них 15 авто "швидкої" та 10 автобусів), надали допомогу 553 особам.
- Всього до ліквідації наслідків негоди залучили близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць техніки.
- У Львові до прибирання центру від снігу долучилися працівники міської ради і мер Андрій Садовий.
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