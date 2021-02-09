Найближчими днями погода в Україні не внормалізується. Снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу, який поки пануватиме над територією України.

Коли в Україні потеплішає

Потепління в Україні прийде не цього тижня, заявив начальник відділу метеорологічних прогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик.

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Нескоро. Не скажу вам. Точно, що влітку. Орієнтовно навіть до десятої доби, за прогнозами, потепління не буде,

– сказав Білик.

За його словами, снігопади в Україні пов’язані з виходом циклону з південного заходу. Припиняться надмірні опади орієнтовно 13 – 14 лютого.

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Якою буде погода наступними днями

До 13 – 14 лютого в Україні прогнозують морози. За даними Укргідрометцентру, найхолодніше буде на Півночі та Заході України: до -11 градусів морозу. Нічна температура коливатиметься від -5 до -11 градусів морозу. У Карпатах обіцяють до -20 градусів морозу. Найтепліше буде на Півдні: до +11 градусів.

Майже в усіх областях України, окрім Закарпатської, Одеської, Херсонської, Миколаївської, Запорізької і Криму погодні умови будуть потенційно небезпечними протягом 9 лютого.



Погода в Україні 9-13 лютого / Скриншот з сайту Укргідрометцентру

Негода в Україні: коротко про головне

Складні погодні умови з потужними снігопадами у багатьох областях України почалися 7 лютого.

У Києві, на Львівщині, Чернівецькій, Вінницькій, Хмельницькій областях та на Прикарпатті протягом 7-8 лютого випали до 30 сантиметрів снігу.

Через сильний вітер та сніг 9 лютого залишились без електрики 273 населених пункти.

Рятувальники відбуксували 322 транспортних засобів (з них 15 авто "швидкої" та 10 автобусів), надали допомогу 553 особам.

Всього до ліквідації наслідків негоди залучили близько 2 375 осіб та 1 790 одиниць техніки.

У Львові до прибирання центру від снігу долучилися працівники міської ради і мер Андрій Садовий.



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