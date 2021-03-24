Постачали зброю з Росії і організували ПВК: СБУ затримала Семенченка і "агента НАБУ" Шевченка

СБУ припинила діяльність так званої "приватної військової компанії". В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – "позаштатного агента НАБУ".

Діяльність збройного формування була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів. Зокрема, проти національної безпеки України.

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Загалом до компанії входили понад 150 осіб. Свою діяльність вони маскували під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Майбутніх членів "приватної військової компанії" готували на спеціальній тренувальній базі у Київській області. Зокрема, їх навчали поводитися зі зброю та ознайомлювали з навичками військових бойових дій.

Деяких "учнів" також відправляли навчатися за кордон.

Координували дії "приватної військової компанії" 15 українців. Зокрема, вони вербували потенційних учасників. Найпріоритетнішими були ексвійськові та правоохоронці, які брали участь у бойових діях.

Фігуранти справи також укладали договори з представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Мовиться про пропозиції постачання зброї до цих держав.

Що відомо про можливих підозрюваних

За даними СБУ, організували "приватну військову компанію" екснардеп Семен Семенченко та Євген Шевченко, відомий широкому загалу, як "позаштатний агент НАБУ".

Також Семенченка та Шевченка підозрюють у можливій організації протиправної схеми щодо ввезення поза митним контролем військових запчастин і товарів з Росії. Згодом їх нібито продавали державним підприємствам у сфері оборони за завищеними цінами.

Наразі Семенченку і Шевченку, а також іншим можливим організаторам "приватної військової компанії" оголосили про підозру.

Під час обшуків СБУ вилучила:

майже 5,5 тисяч набоїв різного калібру;

7 реактивних протитанкових гранат РПГ-26;

4 підствольних гранатомети;

ручний кулемет Калашнікова;

2 автоматичні гвинтівки;

3 пістолети та 3 автомати Калашнікова АКС та АКС-74;

7 помпових рушниць;

38 гранатометних пострілів ВОГ-25, 21 гранату (зокрема, Ф-1 та РГД-5);

16 запалів УЗРГМ та 6 тротилових шашок, пластид;

пристрій для забезпечення конфіденційних перемовин.

СБУ припинила діяльність воєнізованого збройного формування / Фото СБУ

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