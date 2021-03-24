СБУ припинила діяльність так званої "приватної військової компанії". В її організації підозрюють екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка – "позаштатного агента НАБУ".

Діяльність збройного формування була спрямована на підготовку до вчинення тяжких злочинів. Зокрема, проти національної безпеки України.

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Загалом до компанії входили понад 150 осіб. Свою діяльність вони маскували під прикриттям охоронних фірм і громадських організацій.

Майбутніх членів "приватної військової компанії" готували на спеціальній тренувальній базі у Київській області. Зокрема, їх навчали поводитися зі зброю та ознайомлювали з навичками військових бойових дій.

Деяких "учнів" також відправляли навчатися за кордон.

Координували дії "приватної військової компанії" 15 українців. Зокрема, вони вербували потенційних учасників. Найпріоритетнішими були ексвійськові та правоохоронці, які брали участь у бойових діях.

Фігуранти справи також укладали договори з представниками різноманітних організацій країн Близького Сходу. Мовиться про пропозиції постачання зброї до цих держав.

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