Може, щось своє запостите, – посольство України потролило Росію через фото Криму

Посольство Росії у Великій Британії опублікувало у своєму твітері фото з окупованого Криму. На ньому фортеця Єні-Кале підписана як "російська". На допис вже відреагували українські дипломати.

Українське посольство у Великій Британії відповіло на допис російського дипвідомства, до того ж – у саркастичній манері.

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"Як щодо публікації фотографій зі своєї території? Ми знаємо, що вона – найбільша у світі", – зазначили українські дипломати.

Й "припустили", можливо, усі хороші фотографи просто переїхали з Росії в окупований нею ж Крим. "Крим – це Україна", – наголосили у дописі.

До слова, аби Росія не забувала, що Крим – це український півострів, навпроти посольства держави-окупанта у Києві СБУ розмістила білборд з відповідним написом.

Водночас у Харкові біля російського консульства розмістили інший промовистий банер. Там також зображений окупований Росією Крим – з написом "Крадене".

Дипломати не вперше тролять росіян

Такий тролінг у бік росіян – вже давня добра традиція для українського посольства у Великій Британії. У 2018 році дипломати дотепно відповіли кремлівському пропагандисту Грему Філіпсу.

Тоді він подав запит до посольства, аби провести інтерв'ю з послом Наталією Галібаренко. Натомість йому запропонували зробити це у Києві, в приміщенні СБУ.