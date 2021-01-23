На стіні посольства Росії у Києві з'явилось фото Навального та зображення Криму

Будівлю посольства Росії у Києві підсвітили фотографією опозиціонера Олексія Навального. На такий крок пішли для підтримки росіян-мітингувальників.
Світлину підписали "Свободу Навальному". Фото оприлюднив журналіст Антон Наумлюк у твіттері.
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Крім Навального, на стіні з'явилось ще й зображення Криму. На півострові написали "Свободу заручникам Кремля".
До речі, до посольства прийшли близько 30 людей та влаштували акцію підтримки Навального.
Зауважимо, 22 січня на посольстві Білорусі у Києві з'явилась карикатура Путіна. Тоді біля будівлі відбулась акція протесту під назвою "Українці та білоруси разом проти "русского мира".
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