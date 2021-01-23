Будівлю посольства Росії у Києві підсвітили фотографією опозиціонера Олексія Навального. На такий крок пішли для підтримки росіян-мітингувальників.

Світлину підписали "Свободу Навальному". Фото оприлюднив журналіст Антон Наумлюк у твіттері.

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Крім Навального, на стіні з'явилось ще й зображення Криму. На півострові написали "Свободу заручникам Кремля".

И вот ещё посольство РФ в Киеве pic.twitter.com/AlUd7kzy1a — Антон Наумлюк (@antony_mon) January 23, 2021

До речі, до посольства прийшли близько 30 людей та влаштували акцію підтримки Навального.

Зауважимо, 22 січня на посольстві Білорусі у Києві з'явилась карикатура Путіна. Тоді біля будівлі відбулась акція протесту під назвою "Українці та білоруси разом проти "русского мира".

Протести в Росії: коротко

Протести у російських містах почались 23 січня через те, що Навального помістили в СІЗО на 30 діб.

Опозиціонера затримали одразу після, того як він прилетів з Німеччини. Там політик лікувався від отруєння "Новачком".

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Силовики вже затримали понад 2 тисячі людей. Крім того, до них застосовували жорстоку силу.

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