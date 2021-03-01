Посол ЄС назвав найважливішу перепону для іноземних інвесторів в Україні

Судова система України, реформа якої досі не завершена, стала найважливішою перепоною для іноземних інвесторів. Адже наразі вони не впевнені у тому, що за форс-мажору зможуть добитися справедливості.

Про це заявив голова Представництва Євросоюзу в Україні Матті Маасікас під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Розвиток правосуддя".

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У судової системи України низький рівень довіри

За його словами, у 2016 році ЄС фінансово та інституційно підтримував реформу Верховного Суду в Україні.

Створення його на основі прозорого жорсткого відбору стало історією успіху, адже в результаті новий Верховний Суд отримав більшу довіру і від бізнесу, і від громадян,

– зазначив Маасікас.

Водночас голова Представництва ЄС нагадав, що, за опитуванням Центру Разумкова від листопада 2020 року, система судочинства перебуває на 3 місці з погляду недовіри суспільства. Попереду російські ЗМІ й державний апарат.

"37% громадян України або взагалі не вірять системі судочинства, або рівень довіри до неї дуже низький", – нагадав посол ЄС.

Чому інвестори не спішать вкладати в Україну

Маасікас наголосив, що довіра до судової системи – це не просто внутрішня справа України.

Не дивно, що судова система стала перепоною номер один для іноземних інвесторів. Тому що можуть бути різні податкові системи, але кожен потенційний інвестор повинен бути впевнений, що якщо щось піде не так, він доб'ється справедливості,

– заявив посол.

Та додав, що наразі Україна не дає упевненості в такому результаті.

Крім того, Маасікас зауважив, що система судочинства, яка має дефекти, підриває довіру громадян до України як держави.