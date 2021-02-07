Посол України звинуватив німецького президента у перекручуванні історії: причина

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр заявив, що його країна має добудувати газопровід "Північний потік-2" через провину перед Росією за Другу світову війну. Посол України Андрій Мельник нагадав йому, що від Гітлера постраждала не лише Росія.

Посол прокоментував інтерв'ю федерального очільника Німеччини у виданні Rheinische Post. Мельник заявив, що Україна рішуче виступає проти перекручування історії нацистської окупації. А також – спроб виправдати добудову скандального газопроводу "Північний потік-2".

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Спроба перекручування історії

Позицію президента посол України в Німеччині назвав перекручуванням історії нацистської окупації. А також – спробою виправдати добудову скандального газопроводу "Північний потік-2".

Раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник розкритикував рішення німецького уряду про встановлення меморіалу лише польським жертвам нацизму.

За його словами, Штайнмаєр повторив десятиліттями нав'язуваний російською пропагандою наратив про те, що Німеччина повинна спокутувати свою вину за варварські злочини нацистської окупації лише перед Росією. Таке трактування, коли СРСР автоматично прирівнюється до Росії, є "абсолютно неприпустимим перекручуванням історії і прямим нехтуванням непомірними жертвами інших народів".

Насамперед це стосується українців, які входили до складу радянської держави, і зазнали від гітлерівської Німеччини неймовірних людських втрат та тотального знищення.

Якби під час візиту до Києва пан Штайнмаєр свого часу відвідав Національний музей історії України у Другій світовій війні на дніпрових схилах, то він би дізнався про те, що саме український народ зазнав колосальних втрат під час нацистської навали і розв'язаної Третім рейхом війни на винищення та поневолення,

– зазначив Мельник.

Про який коментар Штайнмаєра мовиться

Він нагадав, з 6 мільйонів українців, які боролися проти нацистської Німеччини у лавах Червоної армії, понад половина загинули героїчною смертю на полі бою або ж як безправні раби були закатовані у таборах військовополонених.

У коментарі Штайнмаєр сказав: "Енергетичні відносини є майже останнім мостиком між Росією та Європою, що лишився після суттєвого погіршення взаємин".

Він також нагадав, що 22 червня виповнюється 80-та річниця німецького нападу на Росію і жертвами війни стали понад 20 мільйонів людей у колишньому СРСР.

"Це не виправдовує хибну російську політику сьогодні, але ми не маємо права випускати з поля зору цей ширший контекст", – сказав Штайнмаєр.

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