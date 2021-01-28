Подарована Лаврову ікона: посол України зустрівся з боснійськими урядовцями

28 січня 2021 , 13:18
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Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з міністеркою закордонних справ країни Бісерою Туркович щодо української ікони, яку подарували Сергію Лаврову. Зокрема, вони обговорили повернення реліквії в Україну.

Джерело: Посол України в Хорватії

Представник України висловив сподівання, що дату приїзду українських експертів до Сараєва визначать якнайшвидше. Посол також наголосив, що в цій справі важливо сприяти доступу до реліквії.

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Кирилич зазначив, що обговорив це питання й з Головною прокуроркою Боснії й Герцеговини Горданою Тадич. Представники країн спілкувалися про взаємодію обох сторін у справі подарованої ікони.

Головна прокурорка запевнила, що у цій справі провели велику кількість слідчих дій,
– наголосив посол України.


Посол України та Головна прокурорка БіГ / Фото Василя Кирилича

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Скандал з українською іконою: коротко

  • Під час перебування у Сараєві сербський представник Мілорад Додик подарував очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову старовинну українську ікону.
  • Після публікації фотографій боснійськими ЗМІ, в Україні запідозрили, що це старовинна ікона, яка зникла з Луганська після його окупації. Свідченням цього стала воскова печатка на ній.
  • МЗС України звернулося з вимогою повернути ікону.
  • У Боснії заявили, що повернуть ікону не Україні, а тим, "від кого отримали".
  • Після цього 15 січня 2021 року Мілорад Додік розповів, що ікону можуть повернути в Україну. Однак це станеться за умови, якщо українська сторона доведе, що дійсно шукала її.