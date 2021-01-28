Подарована Лаврову ікона: посол України зустрівся з боснійськими урядовцями

Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з міністеркою закордонних справ країни Бісерою Туркович щодо української ікони, яку подарували Сергію Лаврову. Зокрема, вони обговорили повернення реліквії в Україну.
Джерело: Посол України в Хорватії
Представник України висловив сподівання, що дату приїзду українських експертів до Сараєва визначать якнайшвидше. Посол також наголосив, що в цій справі важливо сприяти доступу до реліквії.
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Кирилич зазначив, що обговорив це питання й з Головною прокуроркою Боснії й Герцеговини Горданою Тадич. Представники країн спілкувалися про взаємодію обох сторін у справі подарованої ікони.
Головна прокурорка запевнила, що у цій справі провели велику кількість слідчих дій,
– наголосив посол України.
Посол України та Головна прокурорка БіГ / Фото Василя Кирилича
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