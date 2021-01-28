Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з міністеркою закордонних справ БіГ Бісерою Туркович щодо української ікони, яку подарували Сергію Лаврову. Зокрема, вони обговорили повернення реліквії в Україну.

Джерело: Посол України в Хорватії

Зокрема, представник України висловив сподівання, що дату приїзду українських експертів до Сараєва визначать якнайшвидше. Посол також наголосив, що у цій справі важливо сприяти їхньому доступу до реліквії.

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Кирилич зазначив, що обговорив це питання й з Головною прокуроркою Боснії й Герцеговини Горданою Тадич. Представники країн спілкувалися про взаємодію обох сторін у справі подарованої ікони.

Головна прокурорка запевнила, що у цій справі провели велику кількість слідчих дій,

– наголосив посол України.



Посол України та Головна прокурорка БіГ / Фото Василя Кирилича

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