Подарована Лаврову ікона: посол України зустрівся з боснійськими урядовцями
Посол України в Хорватії та Боснії і Герцеговині Василь Кирилич зустрівся з міністеркою закордонних справ БіГ Бісерою Туркович щодо української ікони, яку подарували Сергію Лаврову. Зокрема, вони обговорили повернення реліквії в Україну.
Джерело: Посол України в Хорватії
Зокрема, представник України висловив сподівання, що дату приїзду українських експертів до Сараєва визначать якнайшвидше. Посол також наголосив, що у цій справі важливо сприяти їхньому доступу до реліквії.
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Кирилич зазначив, що обговорив це питання й з Головною прокуроркою Боснії й Герцеговини Горданою Тадич. Представники країн спілкувалися про взаємодію обох сторін у справі подарованої ікони.
Головна прокурорка запевнила, що у цій справі провели велику кількість слідчих дій,
– наголосив посол України.
Посол України та Головна прокурорка БіГ / Фото Василя Кирилича
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Скандал з українською іконою: коротко
- Під час перебування у Сараєві сербський представник Мілорад Додик подарував очільнику МЗС Росії Сергієві Лаврову старовинну українську ікону.
- Після публікації фотографій боснійськими ЗМІ, в Україні запідозрили, що це старовинна ікона, яка зникла з Луганська після його окупації. Свідченням цього стала воскова печатка на ній.
- МЗС України звернулося з вимогою повернути ікону.
- У Боснії заявили, що повернуть ікону не Україні, а тим, "від кого отримали".
- Після цього 15 січня 2021 року Мілорад Додік розповів, що ікону можуть повернути в Україну. Однак це станеться за умови, якщо українська сторона доведе, що дійсно шукала її
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