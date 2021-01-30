Посол США: Санкції проти Росії за анексію Криму не знімуть
США та Євросоюз не планують послаблювати санкції проти Росії через анексію Криму. У Штатах незмінно наголошують на неприпустимості порушення українських кордонів.
Джерело: "РБК"
Питання України буде й надалі пріоритетним для адміністрації Штатів. Про це сказав посол США в Росії Джон Салліван.
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Що кажуть в США
Виконавча гілка американської влади та Конгрес наголошують на неприпустимості зміни кордонів без дотримання закону, тобто анексії півострова.
Ми не будемо послаблювати санкції. У всякому разі, ні США, ні наші союзники й партнери не мають наміру послаблювати санкції, введені в результаті цих подій (захоплення Криму – 24 канал),
– зауважив Салліван.
Яка позиція ЄС
Посол розповів, що канцлерка Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емманюель Макрон прагнуть розв'язати цю проблему. Однак так, аби це було справедливо для України та її народу.
Санкції проти Росії
- Євросоюз запровадив антиросійські санкції у 2014 році через анексію Криму. У вересні їх посилили. Тоді ж обмеження наклали й США
- Відтак з липня 2016 року обмеження продовжують кожні 6 місяців. Так зробили і в грудні 2020 року.
- Санкції впливають на банківський, фінансовий та енергетичний сектори держави-агресора.
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