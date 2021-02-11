Посол Німеччини емоційно зреагувала на смерть військового у річницю підписання Мінських угод

У шосту річницю підписання Мінських угод, на Донбасі снайпер російських бойовиків застрелив українського військового. Посол Німеччини в Україні висловила свої співчуття з приводу втрати.

Анка Фельдгузен також висловила жаль, що війна на сході України все ще не закінчена.

Важливо Від кулі снайпера загинув український військовий на Донбасі

Мені дуже шкода, що ми поки не встигли закінчити цю війну і сьогодні ще один український солдат загинув від снайперського вогню на лінії зіткнення. Вічна пам'ять йому",

– написала посол у своєму твітері.

Вона нагадала, що саме у цей день шість років тому в Мінську почалися переговори, які мали б стримати військову агресію Росії.

Зазначимо, що саме сьогодні Рада Безпеки ООН планує провести засідання. Зустріч відбудеться онлайн у відкритому форматі і почнеться о 17:00 за київським часом.

Переговори у Мінську шість років тому

11 – 12 лютого 2015 року у Мінську відбулася зустріч лідерів Німеччини, Франції, України та Росії у форматі "нормандської четвірки".

У результаті переговорів керівники "четвірки" ухвалили декларацію на підтримку виконання мінського протоколу з 13 пунктів, який ухвалили у 2014 році.

Опісля того, як "четвірка" узгодила документ, його підписали посол ОБСЄ Гайді Тальявіні, другий президент України Леонід Кучма, посол Росії Михайло Зурабов, а також бойовики Олександр Захарченко і Ігор Плотницький.

Загибель військового 11 лютого