Через звірства нацистів Німеччина має зробити все для деокупації Криму, – посол

Джерело:Berliner Zeitung
Андрій Мельник переконаний, що моральним обовязком Німеччини є зіграти вирішальну роль для деокупації Криму. У часи Другої світової півострів особливо постраждав від дій нацистів.
Посол України у Німеччині Андрій Мельник подякував Німеччині за введені проти Росії санкції через окупацію Криму.
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Водночас Німеччина також має моральний обов'язок зіграти вирішальну роль та покласти край незаконній окупації Криму. У ХХ столітті нацисти забрали життя понад 8 мільйонів українців.
За словами Мельника, у складній колоніальній історії Крим зіграв вирішальну роль. Однак сьогодні німецька громадськість, вочевидь, цього не усвідомлює.
Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати,
– заявив Мельник.