Через звірства нацистів Німеччина має зробити все для деокупації Криму, – посол
Андрій Мельник переконаний, що моральним обовязком Німеччини є зіграти вирішальну роль для деокупації Криму. У часи Другої світової півострів особливо постраждав від дій нацистів.
Джерело:Berliner Zeitung
Посол України у Німеччині Андрій Мельник подякував Німеччині за введені проти Росії санкції через окупацію Криму.
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Водночас Німеччина також має моральний обов'язок зіграти вирішальну роль та покласти край незаконній окупації Криму. У ХХ столітті нацисти забрали життя понад 8 мільйонів українців.
За словами Мельника, у складній колоніальній історії Крим зіграв вирішальну роль. Однак сьогодні німецька громадськість, вочевидь, цього не усвідомлює.
Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати,
– заявив Мельник.
Що розповів посол
- Німеччина 2 рази окуповувала півострів.
- Спершу це сталося у ході операції "Фаустшлаг" у 1918 році.
- Друга окупація розпочалася у жовтні 1941 року і тривала до 5 липня 1942 року. Облога Севастополя тривала 9 місяців.
- Наразі Німеччина має "історичну можливість об'єднати зусилля з новим американським урядом, щоб протистояти кремлівським правителям з новою трансатлантичною жорсткістю".
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