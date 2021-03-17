Андрій Мельник переконаний, що моральним обовязком Німеччини є зіграти вирішальну роль для деокупації Криму. У часи Другої світової півострів особливо постраждав від дій нацистів.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник подякував Німеччині за введені проти Росії санкції через окупацію Криму.

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Водночас Німеччина також має моральний обов'язок зіграти вирішальну роль та покласти край незаконній окупації Криму. У ХХ столітті нацисти забрали життя понад 8 мільйонів українців.

За словами Мельника, у складній колоніальній історії Крим зіграв вирішальну роль. Однак сьогодні німецька громадськість, вочевидь, цього не усвідомлює.

Нацистська тиранія залишила криваву спадщину в Криму. Ці забуті звірства ще потрібно пропрацювати,

– заявив Мельник.

Що розповів посол

Німеччина 2 рази окуповувала півострів.

Спершу це сталося у ході операції "Фаустшлаг" у 1918 році.

Друга окупація розпочалася у жовтні 1941 року і тривала до 5 липня 1942 року. Облога Севастополя тривала 9 місяців.

Наразі Німеччина має "історичну можливість об'єднати зусилля з новим американським урядом, щоб протистояти кремлівським правителям з новою трансатлантичною жорсткістю".

Зверніть увагу! У березні 2021 року Європейська служба зовнішніх зв'язків повідомила, що свої кампанії дезінформації Росія найчастіше веде саме проти Німеччини. У пресрелізі мовиться, що " жодну іншу державу Євросоюзу не атакують активніше, ніж Німеччину".