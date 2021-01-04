Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що один із ідеологів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера нібито був спільником нацистського режиму. Такі заяви представники Ізраїлю роблять вже не вперше.

Україні начебто час примиритися зі своїм минулим. Про це Ліон написав на своїй сторінці у твітері.

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Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Час Україні змиритися зі своїм минулим,

– наголосив Ліон.

Такими словами посадовець прокоментував пост про смолоскипну ходу у Києві, присвячену Дню народженню Бандери.

Зверніть увагу! Заяву про те, що Бандера нібито був спільником нацистів, спростовує низка історичних фактів. Зокрема, сам діяч провів 2 роки у концтаборі Заксенгаузен. Братів Бандери – Василя та Олександра – закатували у концтаборі Аушвіц.

Що було раніше

Скандальна заява Ліона – це вже не перший закид посадовця у бік діячів ОУН-УПА. У грудні 2020 року Ліон спільно з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі опублікували заяву, у якій мовилося, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".

Причиною обурення посадовців стала постанова про виділення державних коштів на вшанування пам'яті українських діячів Андрія Мельника, Івана Липи і його сина Юрія Липи.

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Окрім того, послів обурив банер, присвячений Бандері, який розмістили на будівлі КМДА.

У Верховній Раді відреагували на заяву послів. Там наголосили, що посадовці висловили неправдиві твердження. звинувативши українських діячів в антисемітизмі та міжнаціональній ворожнечі.

Степан Бандера: що про нього відомо

Степан Бандера увійшов в українську історію як один з головних ідеологів українського націоналістичного руху.

Для ХХ століття Бандера став однією з ключових особистостей.

Після розколу ОУН він став головою Проводу ОУН-Б.

Спільно з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.

За свою діяльність Бандера був ув'язнений у Берлінській в'язниці. Згодом 2 роки пробував концтаборі Заксенгаузен.