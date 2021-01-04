Час Україні змиритися: Посол Ізраїлю назвав Бандеру "спільником нацистів"
Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон заявив, що один із ідеологів націоналістичного руху в Україні Степан Бандера нібито був спільником нацистського режиму. Такі заяви представники Ізраїлю роблять вже не вперше.
Україні начебто час примиритися зі своїм минулим. Про це Ліон написав на своїй сторінці у твітері.
Актуально У містах України марші пам'яті Степана Бандери: фото, відео
Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Час Україні змиритися зі своїм минулим,
– наголосив Ліон.
Такими словами посадовець прокоментував пост про смолоскипну ходу у Києві, присвячену Дню народженню Бандери.
Що було раніше
Скандальна заява Ліона – це вже не перший закид посадовця у бік діячів ОУН-УПА. У грудні 2020 року Ліон спільно з послом Польщі Бартошем Ціхоцкі опублікували заяву, у якій мовилося, що представники української влади "досі відзначають історичні події та їх постаті, які потрібно раз і назавжди засудити".
Причиною обурення посадовців стала постанова про виділення державних коштів на вшанування пам'яті українських діячів Андрія Мельника, Івана Липи і його сина Юрія Липи.
Актуально Вшануванням в Україні діячів ОУН-УПА невдоволені Польща та Ізраїль
Окрім того, послів обурив банер, присвячений Бандері, який розмістили на будівлі КМДА.
У Верховній Раді відреагували на заяву послів. Там наголосили, що посадовці висловили неправдиві твердження. звинувативши українських діячів в антисемітизмі та міжнаціональній ворожнечі.
Степан Бандера: що про нього відомо
- Степан Бандера увійшов в українську історію як один з головних ідеологів українського націоналістичного руху.
- Для ХХ століття Бандера став однією з ключових особистостей.
- Після розколу ОУН він став головою Проводу ОУН-Б.
- Спільно з Ярославом Стецьком був автором Акту відновлення Української Держави 30 червня 1941 року.
- За свою діяльність Бандера був ув'язнений у Берлінській в'язниці. Згодом 2 роки пробував концтаборі Заксенгаузен.
- 15 жовтня 1959 року Бандеру вбили у Мюнхені. Злочин скоїв радянський агент Богдан Сташинський.
Поділитися новиною